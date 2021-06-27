01:58

مأرب.. جبهات مشتعلة

منذ فبراير/شباط الماضي ومحافظة مأرب تشهد معارك طاحنة بين قوات الحوثيين والجيش الوطني، وتدور المعارك على 4 جبهات، ولم يتمكن أي من طرفي الصراع لغاية الآن من حسمها لصالحه،