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01:58

مأرب.. جبهات مشتعلة

منذ فبراير/شباط الماضي ومحافظة مأرب تشهد معارك طاحنة بين قوات الحوثيين والجيش الوطني، وتدور المعارك على 4 جبهات، ولم يتمكن أي من طرفي الصراع لغاية الآن من حسمها لصالحه،
27/6/2021
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