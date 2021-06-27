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للمرة الثالثة.. قمة تجمع قادة مصر والأردن والعراق لبحث التكامل بين دولهم

استضافت العاصمة العراقية بغداد النسخة الثالثة من القمة التي تجمع بين قادة الأردن ومصر والعراق، وتسعى القمة لبحث سبل تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الثلاث،