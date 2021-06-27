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لأكثر من 5 عقود.. تونسية تمتهن الصيد بحثا عن الرزق

تخوض الخالة زهرة منذ ما يزيد على 5 عقود رحلتها من أجل رزق مقدّر ومقسوم في بحر قريتها شمال شرقي تونس، ولا تزال الخالة زهرة إلى اليوم تمارس صيد الأسماك مع أولادها الذين ورثوا عنها حبّ البحر.