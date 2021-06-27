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تعرف على عاصمة موسيقى البلوز في أميركا

تعتبر مدينة ممفيس -بولاية تينيسي الأميركية- عاصمة موسيقى البلوز التي أتقنها وطورها الأميركيون من أصول أفريقية. في المقابل وعلى بعد أميال من ممفيس، تقع مدينة ناشفيل مهد موسيقى الكانتري.