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بعد 4 سنوات من الدمار.. الحياة تعود إلى طبيعتها في الموصل العراقية

عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة الموصل العراقية بعد دمار كبير خلفته الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل 4 سنوات. ودبت الحركة من جديد في كثير من مناطق الموصل ثانية أكبر مدن العراق.
27/6/2021
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