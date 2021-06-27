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بعد 4 سنوات من الدمار.. الحياة تعود إلى طبيعتها في الموصل العراقية

عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة الموصل العراقية بعد دمار كبير خلفته الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل 4 سنوات. ودبت الحركة من جديد في كثير من مناطق الموصل ثانية أكبر مدن العراق.