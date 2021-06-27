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56:16
الحصاد 2021/6/26
اقش زين العابدين توفيق في ملفات حصاد (2021/6/26) تطورات مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك سلط الضوء على تصاعد العنف في أفغانستان، رغم تواصل انسحاب القوات الأميركية،
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26/6/2021
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