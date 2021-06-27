البث الحي
56:16

الحصاد 2021/6/26

اقش زين العابدين توفيق في ملفات حصاد (2021/6/26) تطورات مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك سلط الضوء على تصاعد العنف في أفغانستان، رغم تواصل انسحاب القوات الأميركية،
26/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/24)

57:12
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/23

57:27
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/22)

57:01
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/21)

56:53
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/24)

57:12
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/23

57:27
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/22)

57:01
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/21)

56:53
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/6/24)

(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/23

(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/22)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/21)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

من سبتة إلى بروكسل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا؟

شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي

موسيماني مدرب الأهلي يمسك سيد عبد الحفيظ مدير الفريق أثناء مشادته مع الحكم الرابع اعتراضا على عدم احتساب ضربة الجزاء (رويترز)

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟

بعد تصريحات جنرال إثيوبي عن سد النهضة.. مصريون يطالبون باستغلال الفرصة الأخيرة

المصريون يخشون من تأثيرات سد النهضة على نهر النيل الذي يمثل شريان حياة بالنسبة لهم (الجزيرة نت)