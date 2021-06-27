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02:33
استمرار القتال بين الجيش وطالبان يجبر أكثر من 160 ألف أسرة أفغانية على النزوح
أعلنت الحكومة الأفغانية نزوح أكثر من 160 ألف عائلة من الأرياف والقرى تجاه المدن الرئيسية في مديريات شرقي البلاد بسبب استمرار المعارك بين الجيش الأفغاني ومقاتلي حركة طالبان.
27/6/2021
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