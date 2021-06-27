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03:06
أفغانستان.. مسلحو طالبان يسيطرون على مقر مديرية تشك
نقل مراسل الجزيرة عن مصدر بوزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان سيطروا على مقر مديرية تشك بولاية وردك جنوب العاصمة كابل.
27/6/2021
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