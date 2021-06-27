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أفغانستان.. مسلحو طالبان يسيطرون على مقر مديرية تشك

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر بوزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان سيطروا على مقر مديرية تشك بولاية وردك جنوب العاصمة كابل.