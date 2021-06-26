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مع اقتراب موعد الملء الثاني.. تصاعد التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

مع اقتراب الموعد الذي حددته أديس ابابا للملء الثاني لسد النهضة، يبدو أن المفاوضات بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان وصلت إلى طريق مسدود،
26/6/2021
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