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محكمة أميركية تقضي بسجن الشرطي ديريك تشوفين لتسببه في مقتل جورج فلويد

قضت محكمة أميركية في ولاية مينيسوتا بالسجن 22 عاما و6 أشهر بحق الشرطي السابق ديريك تشوفين في قضية مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد في شهر مايو/أيار من العام الماضي.