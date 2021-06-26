03:03

قرى مخصصة لفاقدي السند الأسري في تونس

تحتضن 4 قرى في تونس مئات الأطفال من فاقدي السند الأسري، ويشرف على كل قرية إطار تربوي يساعد الأمهات البديلات على رعاية الأطفال.