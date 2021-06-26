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رغم بدء انسحاب القوات الأميركية.. عنف متصاعد وضبابية بشأن مستقبل أفغانستان

لا يبدو أن أفغانستان على موعد قريب مع السلام والاستقرار رغم بدء انسحاب القوات الأميركية، حيث تصاعد حدة العنف في البلاد بين مقاتلي حركة طالبان والحكومة.