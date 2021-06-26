02:29

تسلق الجبال والكهوف.. رياضة خطرة تجذب عشاق المغامرة بسلطنة عمان

تمتد سلسلة جبال الحجر في سلطنة عمان لنحو 500 كيلومتر، وترتفع عن سطح البحر بنحو 3 آلاف متر، وبذلك تشكل بيئة مثالية للباحثين عن المغامرات وتسلق الجبال والكهوف.