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02:29
تسلق الجبال والكهوف.. رياضة خطرة تجذب عشاق المغامرة بسلطنة عمان
تمتد سلسلة جبال الحجر في سلطنة عمان لنحو 500 كيلومتر، وترتفع عن سطح البحر بنحو 3 آلاف متر، وبذلك تشكل بيئة مثالية للباحثين عن المغامرات وتسلق الجبال والكهوف.
26/6/2021
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