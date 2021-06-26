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الرئيس جو بايدن استقبل نظيره الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن -خلال استقباله نظيره الأفغاني أشرف غني بالبيت الأبيض- أن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان لن تنتهي بل ستستمر.