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الحكومة الأفغانية تتبنى مشروع تحويل حقول المخدرات إلى زراعة الفواكه

قام آلاف من المزارعين في أفغانستان بالتحوّل عن زراعة حقولهم من نبتة خشخاش الأفيون السام إلى زراعة محاصيل الفواكه بتوجيهات حكومية، وبدعم من مؤسسات الأمم المتحدة.