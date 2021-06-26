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02:32
الأزمة الاقتصادية تتواصل وتحرم اللبنانيين ضرورات الحياة الأساسية
مع مررو الوقت واستفحال الأزمة الاقتصادية وجد اللبنانيون أنفسهم عاجزين عن تأمين حاجات الحياة الأساسية لهم، وذلك بسبب عدم وجود الاحتياط الكافي من العملة الأجنبية التي تمكن الدولة من شراء السلع الأساسية.
26/6/2021
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