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واشنطن تدعو لحل أزمة سد النهضة بالتفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي

أكدت واشنطن أنها تبذل جهودا لحل أزمة السد عبر المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. ووفقا لمتحدث باسم الخارجية الأميركية، فإن واشنطن لن تترك 100 مليون مصري من دون مياه.