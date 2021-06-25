22:10

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/24)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نزار بنات بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن بالخليل، كما رصدت التفاعل العراقي مع أم إيهاب الوزني.