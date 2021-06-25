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22:10
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/24)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة نزار بنات بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن بالخليل، كما رصدت التفاعل العراقي مع أم إيهاب الوزني.
24/6/2021
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