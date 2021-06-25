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موجة جديدة لانتشار كورونا.. السلطات التونسية تحذر ومخاوف من فشل النظام الصحي

حذرت السلطات الصحية في تونس من موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا، وأكدت خطورة الوضع خاصة بعد اكتشاف 6 حالات من السلالة الهندية المتحورة،