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مفاوضات فيينا.. خلافات كبيرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجود خلافات كبيرة مع إيران في مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، في حين هدد روبرت مالي المبعوث الأميركي إلى إيران بالانسحاب من المحادثات.