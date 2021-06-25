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25:10

فوق السلطة 239– أبو عبيدة في الطريق.. ومفتي مصر يحرّم الانتساب للإخوان

تناولت حلقة (2021/6/25) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دمه للعراق ويده للسعودية. أبو عبيدة في الطريق والسنوار سيصلي قريبا في القدس.
25/6/2021
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