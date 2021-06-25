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02:31

رغم مرور مئات السنوات.. علماء الآثار يكتشفون آثارا أندلسية جديدة في إشبيلية

رغم مرور مئات السنوات على انتهاء الحقبة الأندلسية؛ فإن مدينة إشبيلية الإسبانية لا تزال تفاجئ الجميع بآثار ضخمة وقيمة لفترة الحكم الإسلامي، حيث اُكتشف مؤخرا حمام اثري يحوي الكثير من الزخارف الأندلسية.
25/6/2021
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