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دياب يوافق على تمويل استيراد المحروقات لـ3 أشهر

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تمويل استيراد المحروقات للأشهر الثلاثة المقبلة. ويأتي القرار بعد يوم من اجتماع عُقد في القصر الرئاسي.
25/6/2021
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