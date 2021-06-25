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تعرف على مضار التدخين السلبي على الأطفال

يحذر الأطباء من الآثار السلبية والكبيرة لظاهرة التدخين السلبي على صحة الأطفال وحياتهم، وتؤكد التحارب العملية أن التدخين السلبي قد يؤدي للموت المفاجئ للأطفال الرضع.