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02:12

بفعل الألغام التي زرعها الحوثيون.. مقتل مئات اليمنيين وإصابة الآلاف في محافظة حجة

أكدت السلطات العسكرية اليمنية أن 200 شخص قتلوا باليمن وأصيب أكثر من 2500 بإعاقات دائمة جراء الألغام التي زرعها الحوثيون بطريقة عشوائية بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد.
25/6/2021
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