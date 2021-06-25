02:22

بعد تلميحات لرئيس الحكومة السودانية.. البرهان ينفي وجود خلافات بين الأجهزة الأمنية

لم ينتظر رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان كثيرا حتى يرد على ما ذكره رئيس الحكومة من وجود خلافات بين المؤسسات السياسية والعسكرية بالبلاد،

اقرأ المزيد