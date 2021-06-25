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باتوا مهددين بإخلاء منازلهم قسرا.. منظمات حقوقية تطالب الحكومة البريطانية مساعدة ذوي الدخل المحدود

طالبت منظمات حقوقية وناشطون الحكومة البريطانية بالتدخل لإنقاذ مئات الآلاف من المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، الذين تلقوا إنذارات من مالكي منازلهم بالإخلاء بسب تراكم الأجور عليهم،