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المبعوث الأميركي لليمن: الحوثيون طرف شرعي وندعوهم لدعم جهود الأمم المتحدة للسلام

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن إن الحوثيين طرف شرعي، ولا يتحملون وحدهم مسؤولية العنف في البلاد. وأضاف أن واشنطن تعترف بالجماعة وتدعوها إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للحل السياسي.