الصحة العالمية تتوقع احتياج المسنين إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا

كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية عن توقعها احتياج بعض الفئات الضعيفة في المجتمع -خاصة المسنين- إلى جرعة سنوية للوقاية من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.