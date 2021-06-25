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الخارجية الأميركية تؤكد اعترافها بالحكومة اليمنية كشرعية وحيدة

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية إن موقف بلاده من الصراع في اليمن لم يتغير، وإن واشنطن تعترف بالحكومة اليمنية حكومة شرعية وحيدة. وأضاف أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن لم يخطئ في تصريحاته.