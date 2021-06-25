البث الحي
02:49

الخارجية الأميركية تؤكد اعترافها بالحكومة اليمنية كشرعية وحيدة

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية إن موقف بلاده من الصراع في اليمن لم يتغير، وإن واشنطن تعترف بالحكومة اليمنية حكومة شرعية وحيدة. وأضاف أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن لم يخطئ في تصريحاته.
25/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحكومة الأفغانية تتبنى مشروع تحويل حقول المخدرات إلى زراعة الفواكه

02:23
(الجزيرة)

صحيفة آبل دايلي المؤيدة للديمقراطية بهونغ كونغ تتوقف عن الصدور

02:01
(الجزيرة)

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. نبذة عن الاتفاقيات المناهضة للتعذيب

01:55
(الجزيرة)

وسيم مقداد أحد ضحايا الضابط السوري أنور رسلان يروي حكايته

02:44
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحكومة الأفغانية تتبنى مشروع تحويل حقول المخدرات إلى زراعة الفواكه

02:23
(الجزيرة)

صحيفة آبل دايلي المؤيدة للديمقراطية بهونغ كونغ تتوقف عن الصدور

02:01
(الجزيرة)

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. نبذة عن الاتفاقيات المناهضة للتعذيب

01:55
(الجزيرة)

وسيم مقداد أحد ضحايا الضابط السوري أنور رسلان يروي حكايته

02:44
المزيد من التقارير الإخبارية

الحكومة الأفغانية تتبنى مشروع تحويل حقول المخدرات إلى زراعة الفواكه

(الجزيرة)

صحيفة آبل دايلي المؤيدة للديمقراطية بهونغ كونغ تتوقف عن الصدور

(الجزيرة)

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. نبذة عن الاتفاقيات المناهضة للتعذيب

(الجزيرة)

وسيم مقداد أحد ضحايا الضابط السوري أنور رسلان يروي حكايته

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ستظهر لك بالبحث.. ميزة جديدة من غوغل للتنبيه حول الأخبار المضللة

الميزة الجديدة من غوغل تحذر المستخدمين من أن النتائج التي يشاهدونها تتغير بسرعة (رويترز)

بعد نهاية التصفيات.. تعرف على مجموعات كأس العرب 2021

إنذار أميركي للدول الراغبة في تطبيع علاقاتها مع الأسد وخيبة أممية إزاء المسار السياسي بسوريا

جوي هود: بشار الأسد ارتكب فظاعات بحق الشعب السوري (رويترز)

تحدت بورقيبة وبن علي وتمسكت بالحجاب.. رحيل العالمة الزيتونية هند شلبي

الفقيدة العالمة هند شلبي لم يعرف لها أي ظهور إعلامي رغم الزاد المعرفي والمكانة العلمية التي تحظى بها (مواقع التواصل)