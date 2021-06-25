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57:12
الحصاد (2021/6/24)
ناقش زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2021/6/24) موضوعات، منها: واشنطن تقول إنها تعترف بالحوثيين وتعتبرهم طرفا شرعيا في اليمن. موجة غضب وإدانة في الضفة الغربية احتجاجا على وفاة الناشط نزار بنات.
24/6/2021
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