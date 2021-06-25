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البرهان: القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قوة واحدة وعلى قلب رجل واحد، جاء ذلك إثر إعلان رئيس الحكومة السودان عن وجود تشظ في المؤسسات العسكرية.
24/6/2021
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