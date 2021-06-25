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إصابات في مواجهات مع الاحتلال في قرية بيتا جنوب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية بيتا (جنوب نابلس)، وتشهد القرية احتجاجات متواصلة للمطالبة بإخلاء البؤر الاستيطانية في القرية والقرى الفلسطينية المجاورة.