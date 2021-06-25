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إثيوبيا تؤكد على حل أزمة سد النهضة في إطار أفريقي

قال الناطق باسم الخارجية الإثيوبية إن أزمة سد النهضة تحل في إطار أفريقي بحت، منتقدا مطالبة السودان بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن أزمة السد، قائلا إنه مشروع تنموي لا يدخل في اختصاص المجلس.