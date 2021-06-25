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ألمانيا وفرنسا تؤكدان على ضرورة الحوار مع روسيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يقيم الاتحاد الأوروبي تواصلا مباشرا مع روسيا وعدم الاعتماد في ذلك على أميركا، وتقديم صيغا مختلفة من قبل الاتحاد.