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آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الناشط السياسي المعارض نزار بنات

شيع الفلسطينيون جثمان الناشط السياسي المعارض نزار بنات في مدينة الخليل بعد صلاة الجمعة، وسط حضور شعبي. وقد أمر رئيس الحكومة الفلسطنيية محمد اشتيه بتشكيل لجنة تحقيق في وفاته.