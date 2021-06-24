21:07

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/23)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/23) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع صرخة مدينة القيروان التونسية لإنقاذ المدينة من براثن فيروس كورونا، كما رصدت عودة التفاعل اللبناني مع وسم “لبنان ليس بخير”.