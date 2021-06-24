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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/23)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/23) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع صرخة مدينة القيروان التونسية لإنقاذ المدينة من براثن فيروس كورونا، كما رصدت عودة التفاعل اللبناني مع وسم “لبنان ليس بخير”.
23/6/2021
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