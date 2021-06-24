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نساء يحولن التعقيدات الهندسية إلى قصص نجاح

فرضت المرأة حضورها في مجال الهندسة بكل فروعها منذ أن اقتحمت هذا المجال الذي كان حكرا على الرجال، وحجزت وبكل جدارة مكانة متقدمة في سوق الشغل. التقرير يستعرض تجربة عدد من الرائدات في هذا المجال.