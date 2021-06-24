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02:45
مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا ينتهي بالإجماع على خروج المرتزقة
اختتم في العاصمة الألمانية مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا والذي حمل التبشير بتحقيق تقدم في ملف خروج المرتزقة، مع التحذير من إعاقة الخلافات الداخلية المسيرة نحو الانتخابات.
23/6/2021
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