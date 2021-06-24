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طهران تدرس تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفاؤل حذر بمفاوضات فيينا

تركت طهران الباب مفتوحا أمام قرار التمديد للعمل بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إن القرار سيتخذ بعد أول اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني، بينما لا يزال التفاؤل الحذر يخيم على مفاوضا
23/6/2021
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