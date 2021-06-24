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تونسي يؤسس بيوتا صديقة للبيئة بطريقة مبتكرة

الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة نمط معماري جديد يتجه إليه كثيرون في تونس اليوم، وهذا ما دفع رائد أعمال لخوض تجربة تأسيس بيوت صديقة للبيئة بطريقة مبتكرة عازلة للحرارة ومقاومه لكل المناخات القاسية.