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02:35
تأخر تسليم حصة إقليم كردستان من محصول القمح لصوامع الغلال
تأخرت صوامع القمح بكردستان العراق عن تسلم حصة الإقليم المحددة من المحصول لهذا العام، وتقول الحكومة المركزية ببغداد إن الإقليم لم يقدم خطته الزراعية في الوقت المناسب مما تسبب في عملية التأخير.
24/6/2021
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