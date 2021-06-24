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بسبب توسع نفوذ طالبان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.. توقعات بانهيار حكومة كابل قريبا

نشرت صحف أميركية تقارير عن توقعات استخبارية أميركية بانهيار حكومة كابل بعد عدة أشهر، وجاءت هذه التوقعات بناء على توسع حركة طالبان وبسط نفوذها على مزيد من المناطق، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية م