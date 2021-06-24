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بالقرب من جزيرة القرم.. بوادر أزمة بين لندن وموسكو

احت في الأفق بوادر أزمة سياسية بين موسكو ولندن، بعد رفض الأخيرة ما أسمتها بمزاعم موسكو قيام سفن روسية إطلاق عيارات نارية تحذيرية لمدمرة بريطانية اخترقت المياه الروسية قرب جزيرة القرم الأوكرانية،
23/6/2021
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