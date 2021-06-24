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المشمش السوري.. ثمرة حاضرة في الأمثال الشعبية والموائد

في سوريا في مثل هذه الأيام، من يونيو/حزيران، يبلغ موسم المشمش أوجّه وهي ثمرة حاضرة في الأمثال الشعبية، وحاضرة على مائدتنا بأشكال مختلفة، منها قمر الدين الذي اشتهرت بصناعته مدن سورية ولا تزال.