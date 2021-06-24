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الفصائل الفلسطينية بغزة توجه رسالة تحذير لإسرائيل

ارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة، في الوقت الذي حذرت فيه الفصائل الفلسطينية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما وصفتها بسياسة المماطلة والتسويف في التعامل مع القضايا التي تخص القطاع.
24/6/2021
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