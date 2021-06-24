search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
57:27
الحصاد 2021/6/23
سلطت خديجة بن قنة -في ملف الحصاد بتاريخ (2021/6/23)- الضوء على مجريات مؤتمر برلين لمناقشة الوضع في ليبيا، والحلول التي طرحت لمعالجة المشكلات هناك، والتحديات التي تواجهها.
اقرأ المزيد
23/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/6/22)
play
57:01
الحصاد (2021/6/21)
play
56:53
الحصاد 2021/6/20
play
57:31
الحصاد (2021/6/19)
play
57:09
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/6/22)
play
57:01
الحصاد (2021/6/21)
play
56:53
الحصاد 2021/6/20
play
57:31
الحصاد (2021/6/19)
play
57:09
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/6/22)
الحصاد (2021/6/21)
الحصاد 2021/6/20
الحصاد (2021/6/19)
الأكثر قراءة
هدف ساحر و10 دقائق إضافية.. شاهد- فوز مثير للجدل للبرازيل في كوبا أميركا
بالفيديو-في ليلة تاريخية لهداف العالم رونالدو.. البرتغال تتعادل مع فرنسا وألمانيا تحبط المفاجأة المجرية
احتكاك عسكري.. روسيا تلاحق مدمرة بريطانية وطائرة أميركية وتلوح بالرد النووي على أي عدوان
عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين