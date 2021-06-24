57:27

الحصاد 2021/6/23

سلطت خديجة بن قنة -في ملف الحصاد بتاريخ (2021/6/23)- الضوء على مجريات مؤتمر برلين لمناقشة الوضع في ليبيا، والحلول التي طرحت لمعالجة المشكلات هناك، والتحديات التي تواجهها.

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