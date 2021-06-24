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أجرته الجزيرة بعد رصد مظاهر تلوث.. تحليل مخبري يكشف تلوث مياه نهر الليطاني بلبنان

أثبت تحليل مخبري علمي أجرته قناة الجزيرة في أحد المختبرات الطبية المعروفة بلبنان، فساد وتلوث مياه نهر الليطاني وعدم صلاحيته نهائيا لري المزروعات، وذلك بسبب تلويثه بكميات كبيرة من مياه المجاري والمياه
23/6/2021
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