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وسط دمار الحرب.. عودة موسيقى الموصل العراقية

أقامت فرقة أوركسترا “وتر” الموصلية حفلا موسيقيا كبيرا داخل إحدى أشهر القاعات في مدينة الموصل، حضره جمهور كبير. واعتبر القائمون على الحفل أنه رسالة للعالم ليدرك حجم الدمار الذي تعرضت له مدينة الموصل.