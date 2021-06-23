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هايكو ماس: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا لا بد أن يتحقق بشكل تدريجي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في اختتام أعمال مؤتمر “برلين 2” إن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا لا بد أن يتحقق خطوة فخطوة، وبشكل تدريجي.